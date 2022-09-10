В Краснодаре освятили храм в честь святого Ильи Муромского

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края.

Новый храм находится на улице Круговой в Славянском микрорайоне. Чин освящения провел митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.

«Светлое духовное торжество по случаю освящения нового дома Божия, возведенного в честь покровителя воинов и в память о павших в боях за нашу Родину. Теперь этот храм откроет свои двери для всех верующих», — сказал митрополит Григорий.

На территории храма в честь святого Ильи Муромского организовали выставку поисковых организаций региона. Также при приходе храма учредили молодежный и детский военно-патриотический клуб.

«Казачество и духовенство на Кубани активно взаимодействуют во всех направлениях деятельности, в том числе и в строительстве храмов, обустройстве и поддержании порядка на прихрамовых территориях. Во многих населенных пунктах Краснодарского края казаки помогают православным приходам, отливают купола», — цитирует вице-губернатора Александра Власова пресс-служба администрации Краснодарского края.

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