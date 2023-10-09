В Краснодаре осудили троих банкиров, незаконно обналичивших 192 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор по делу о незаконной банковской деятельности и незаконном обороте платежей в отношении троих мужчин в октябре вынес Прикубанский районный суд Краснодара.

По данным следствия, мужчины согласились на неустановленного лица и под его руководством с конца января 2019 года по декабрь 2020 года за вознаграждение обналичивали деньги клиентов.

Через счета подконтрольных ИП, которые реальную финансовую деятельность не осуществляли, злоумышленники провели около 192 млн рублей. Банкиры получили доход в размере 23 млн рублей. На Кубани злоумышленники обналичили не менее 2,6 млн рулей.

В суде подсудимые полностью признали вину. Суд назначил им по 3 года принудительных работ каждому с удержанием в доход государства 15% заработка, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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