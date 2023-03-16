Незаконно обналичившую 80 млн рублей хозяйку подставных фирм будут судить в Краснодарском крае

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в отношении 62-летней жительницы Кропоткина.

По данным следствия, женщина зарегистрировала 10 предприятий различной финансово-хозяйственной деятельности и нашлю людей, которые согласились за деньги стать их номинальными руководителями. Затем злоумышленница искала клиентов среди юрлиц для перевода денег на счета подконтрольных организаций для дальнейшего обналичивания. За свои услуги банкирша получала 13 % от обналиченной суммы. За 5 лет по такой схеме было переведено более 80 млн рублей. Доход составил около 10,5 млн рублей.

Кроме того, женщина подыскивала представителей коммерческих организаций, которые под предлогом оказания услуг и выполнения работ переводили деньги на расчетные счета фирм по фиктивным документам. После этого афериста предоставляла в банки поддельные платежные поручения от имени подконтрольных организаций для проведения безналичных платежей и создания видимости финансово-хозяйственной деятельности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодарскому краю.

На время следствия подозреваемая находилась под подпиской о невыезде. Расследование завершено, материалы дела передали в Прикубанский районный суд Краснодара. Обвиняемой грозит до семи лет лишения свободы.

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