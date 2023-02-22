Риелтор незаконно продал 11 участков с домами под Краснодаром на сумму 24 млн рублей
Происшествия
22.02.2023 13:58
Преступление выявили сотрудники полиции в Динском районе.
По данным следствия, 37-летний местный житель, не являясь индивидуальным предпринимателем, продал 11 земельных участков с домами. В результате злоумышленник получил более 24 млн рублей незаконного дохода, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. На время следствия подозреваемого поместили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.
Читайте также: в Сочи группа риелторов похитила у клиентов десятки миллионов рублей.
Популярные новости
- Год санкций на фоне СВО. Ожидание vs реальность
- «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
- Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
- В Краснодаре 23 февраля временно закроют движение на участке улицы Буденного
- В Сочи на участок федеральной трассы сошел оползень
- Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину