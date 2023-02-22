Риелтор незаконно продал 11 участков с домами под Краснодаром на сумму 24 млн рублей

Преступление выявили сотрудники полиции в Динском районе.

По данным следствия, 37-летний местный житель, не являясь индивидуальным предпринимателем, продал 11 земельных участков с домами. В результате злоумышленник получил более 24 млн рублей незаконного дохода, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о незаконном предпринимательстве. На время следствия подозреваемого поместили под подписку о невыезде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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