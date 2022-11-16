В Краснодаре осудили шестерых банкиров, незаконно обналичивших более 100 млн рублей

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Приговор в отношении четверых мужчин и двух женщин вынес 16 ноября Первомайский районный суд Краснодара.

По данным суда, с августа 2017 по декабрь 2018 года в Краснодаре и в Тимашевском районе двое мужчин при помощи четверых сообщников незаконно обналичивали деньги обращавшихся к ним юрлиц. За все время они обналичили более 100 млн рублей. Сумма преступного дохода превысила 9 млн рублей. Кроме того, в августе 2018 года злоумышленники предоставили в регистрационное ведомство ложные сведения, чтобы внести в ЕГРЮЛ данные о подставных лицах.

Возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности и создании подставных фирм. В суде подсудимые признали вину, однако не согласились с размером дохода.

Суд признал подсудимых виновными и в зависимости от роли каждого назначил им от 4,5 лет до 1 года и 8 месяцев лишения свободы в колониях. Подсудимых взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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