В Краснодаре осудили мужчину, пытавшегося задушить проводом школьницу на улице

Преступление произошло 19 марта прошлого года возле гипермаркета «Лента» в Музыкальном микрорайоне.

По версии следствия, в тот день пьяный 37-летний мужчина подошел к компании школьников и начал с ними конфликтовать. Он накинулся на 13-летнюю девочку и начал кричать, что сейчас задушить ее. Мужчина пытался убить ребенка при помощи провода от телефона, который он затянул на шее девочки.

К счастью, на помощь школьнице пришел ее друг. Он распылил в лицо мужчине перцовый баллончик.

На судебном заседании подозреваемый отрицал свою вину. По его словам, он сам стал жертвой агрессивных подростков. Рассмотрев материалы уголовного дела Прикубанский районный суд Краснодара признал мужчину виновным в покушении на убийство несовершеннолетней. Ему назначили 10 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал осужденного выплатить потерпевшей 450 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

«Собранные следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара следственного управления СКР по краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему мужчине, обвиняемому в покушении на убийство 13-летней девочки», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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