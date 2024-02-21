Зарезавший жену в подъезде в Новороссийске мужчина получил 11 лет колонии

Преступление произошло рано утром 29 июля прошлого года в многоквартирном доме на проспекте Дзержинского.

По версии следствия, в тот день супруги начали ссориться в квартире, а потом вышли в общий коридор. Там 41-летний мужчина ударил ножом в спину свою 37-летнюю жену. Женщина попыталась убежать от супруга, но он настиг ее и еще трижды ударил ножом в грудь.

От полученных ранений местная жительница скончалась на месте. Ее супруг скрылся, но вскоре его удалось задержать. В их квартире нашли наркотики, которые мужчина хранил для личного употребления.

Рассмотрев материалы уголовного дела суд признал подозреваемого виновным в убийстве и незаконном обороте наркотиков. Ему назначили 11 лет лишения свободы. Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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