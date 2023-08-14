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Нарколаборатория в частном доме: в Краснодаре 33 года колонии на двоих получили производители мефедрона

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-osudili-dvoih-muzhchin-za-proizvodstvo-10-kg-mefedrona-v-narkolaboratorii
Нарколаборатория в частном доме: в Краснодаре 33 года колонии на двоих получили производители мефедрона
Фото t.me/opskuban

Приговор в отношении двоих мужчин, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков и отмывании денег, в августе вынес Краснодарский краевой суд.

По данным суда, двое мужчин занимались производством наркотиков для сбыта через закладки на территории края. В апреле 2021 года один из злоумышленников получил от сообщников на электронный кошелек 1,6 млн рублей в биткоинах для покупки дома в Крымском районе. Мужчины оборудовали там нарколабораторию и изготовили в ней более 10 кг мефедрона, который расфасовали в 21 пакет и спрятали в заброшенном здании.

Суд назначил подсудимым 16 и 17 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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