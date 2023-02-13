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В Краснодаре осудили двоих братьев, забивших на улице 18-летнего прохожего

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-osudili-dvoih-bratev-zabivshih-na-ulitse-18-letnego-prohozhego
В Краснодаре осудили двоих братьев, забивших на улице 18-летнего прохожего
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в отношении 20-летнего и 22-летнего парней, обвиняемых в убийстве, 13 февраля вынес Краснодарский краевой суд.

По данным следствия, 4 марта 2021 года около 3:00 в переулке Гаражном пьяные братья из-за неприязненных отношений избили незнакомого 18-летнего прохожего. Братья били его ногами по голове, когда пострадавший потерял сознание, младший из братьев несколько раз прыгнул ему на голову. Парень погиб, его тело нашли утром прохожие, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело об убийстве. В суде один из братьев вину признал частично, второй отрицал свою причастность. Суд назначил подсудимым в зависимости от роли и степени участия 18 и 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Обоим осужденным назначено ограничение свободы по 2 года. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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