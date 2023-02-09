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Устроившего бойню в управлении СНТ в Армавире пенсионера приговорили 14,5 годам колонии строгого режима

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ustroivshego-bojnyu-v-upravlenii-snt-v-armavire-pensionera-prigovorili-14-5-godam-kolonii-strogogo-rezhima
Устроившего бойню в управлении СНТ в Армавире пенсионера приговорили 14,5 годам колонии строгого режима
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Армавирский городской суд вынес приговор 61-летнему местному жителю. Мужчина обвинялся в убийстве 65-летнего мужчины и покушении на убийство двух 45-летних женщин.

Трагедия в СНТ «Расцвет» произошла 31 мая 2022 года. Мужчина после получения уведомления о задолженности по водоснабжению пришел в управление СНТ с  двумя гарпунами со стрелами и хозяйственным ножом.

Установлено, что он не менее двух раз выстрелил из гарпунов в юриста садоводческого товарищества. Затем между мужчинами завязалась драка, в ходе которой нападавший ударил юриста ножом в шею. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

После подозреваемый выстрелил из гарпуна в председателя и бухгалтера садового товарищества. После он напал на председателя с ножом, нанеся ей не менее пяти ударов по лицу и телу. Бухгалтер успела выбежать на улицу и позвать на помощь. Нападавшего обезвредили, а женщинам оказали медпомощь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

На суде мужчина частично признал свою вину. В последнем слове он заявил, что раскаивается в содеянном. Суд приговорил его к 14 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире бывший председатель напал на управление СНТ, один человек был убит, двое ранены. История получила неожиданное продолжение, когда на сторону подозреваемого встали дачники. Они заявили, что пострадавшие и убитый организовали «настоящее ОПГ» и тянули деньги из садоводов. На подозреваемого завели уголовное дело. До суда он находился под стражей.

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