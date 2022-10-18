В Армавире будут судить пенсионера, устроившего бойню в управлении СНТ

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Армавира обвиняется в убийстве 65-летнего мужчины и покушении на убийство двух 45-летних женщин.

По данным следствия, у 61-летнего подозреваемого был конфликт с юристом, бухгалтером и председателем одного из СНТ. Конфликт обострился 25 мая. В тот день мужчина получил уведомление, что его дом отключат от водоснабжения, если он не погасит имеющуюся задолженность. С этим должник был не согласен и винил руководство СНТ в ошибке. Пенсионер вооружился ножом, двумя гарпунами со стрелами, и 31 мая отправился в управление СНТ в проезде Раздельном.

Пенсионер не менее двух раз выстрелил из гарпуна в 65-летнего юриста. Тот оказал активное сопротивление. Тогда злоумышленник ударил его кухонным ножом в область шеи. Мужчина умер. После этого нападавший прошел в помещение правления СНТ. Там он произвел по одному выстрелу в находившихся там женщин. Кроме того, одной из них он нанес несколько ударов ножом. Убить женщин злоумышленнику не удалось. Одна из них сумела выбежать на улицу и позвать на помощь проходящего мимо мужчину. На место вызвали полицию.

На подозреваемого завели уголовное дело. Его расследование завершили, дело передали в суд. В настоящее время мужчина находится под стражей.

В ходе следствия подозреваемый признал свою вину, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Армавире бывший председатель напал на управление садового товарищества, один человек был убит, двое ранены. История получила неожиданное продолжение, когда на сторону подозреваемого встали дачники. Они заявили, что пострадавшие и убитый организовали «настоящее ОПГ» и тянули деньги из садоводов.