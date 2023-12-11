В Краснодаре осудили двоих братьев, едва не забивших до смерти знакомого

Преступление произошло вечером 15 сентября 2019 года в поселке Краснодарском в краевой столице. В декабре этого года суд вынес приговор в отношении двоих братьев в возрасте 38 и 43 лет, которых обвиняли в покушении на убийство.

По данным следствия, пьяные братья подъезде в многоквартирного доме на улице Шевцова ждали своего 32-летнего знакомого, с которым у них был конфликт денежного долга. Дождавшись знакомого, злоумышленники поднялись за ним на пятый этаж и избили его на лестничной площадке. На шум в подъезде обратили внимание жильцы, которые вызвали полицию. Жизнь пострадавшего успели спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. В суде подсудимые вину не признали. Суд назначил им в зависимости от степени вины 10 и 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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