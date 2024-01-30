В Краснодаре осудили членов финансовой пирамиды, похитивших 1 млрд рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрели в Первомайском районному суде. На скамье подсудимых оказались сразу 10 человек.

По версии следствия, в 2011 году в Краснодаре создали компанию GFA. Предприниматели привлекали деньги людей под вклады с процентной ставкой от 24% до 40% годовых. Они говорили клиентам, что занимаются инвестициями. Однако компания GFA работала по принципу финансовой пирамиды. Вкладчики получали доход с денег новых клиентов.

Офисы GFA работали не только в Краснодаре, но и в Сочи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Майкопе, Кропоткине и Армавире. От действий финансовой пирамиды пострадали 1 тыс. 236 человек на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

Судебный процесс по этому делу длился почти 6 лет. За это время опросили 300 потерпевших и 100 свидетелей, изучили 503 тома уголовного дела.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд признал все подозреваемых виновными в мошенничестве. Троим из них назначили наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Эти сроки считаются отбытыми в связи с тем, что обвиняемые последние годы находились под стражей или домашним арестом. Двоим назначили принудительные работы на срок до 4 лет, а остальным — условное лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Кроме того, с осужденных взыскали более 800 млн рублей в качестве моральной компенсации, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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