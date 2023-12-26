Трое бывших полицейских в Сочи получили сроки за мошенничество

Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд установил, что в январе 2022 года трое сотрудников транспортной полиции в Сочи: Артур Акопян, Самвел Керселян и Николай Сенкевич потребовали от супругов 1,5 млн рублей, пообещав за эти деньги избавить их от проверки по незаконном обороту наркотиков и возможной уголовной ответственности.

Супруги согласились на условия полицейских и попросили время, чтобы собрать озвученную ими сумму денег. Они обратились за помощью к родственникам, которые сообщили о предложении от полицейских в ФСБ. Сотрудников МВД задержали во время оперативных мероприятий.

Адлерский районный суд рассмотрел материалы уголовного дела и признал бывших сотрудников транспортной полиции виновными в мошенничестве. Им назначили лишение свободы сроком на четыре года каждому. Отбывать срок они будут в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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