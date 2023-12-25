Экс-председателя суда в Краснодаре осудили на 8 лет за мошенничество

Речь идет о бывшем судье Октябрьского районного суда Краснодара — Геннадии Байраке.

По версии следствия, в 2021 году он требовал от знакомого 2,3 млн рублей. Судья создал иск от имени адвоката о взыскании денег якобы за оказанные юридические услуги. Байрак потребовал от сотрудников Октябрьского районного суда принять иск и намеренно распределил его судье, который наложил арест на дом ответчика по этому иску.

Волгоградский областной суд признал Байрака виновным в мошенничестве и превышении полномочий и назначил ему восемь лет лишения свободы и штраф в размере 500 тыс. рублей, сообщает РИА «Новости».

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