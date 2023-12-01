Суд в Сочи оправдал застройщика, подозреваемого в крупном мошенничестве

Речь идет об Анзоре Пруидзе. Центральный районный суд Сочи вынес ему оправдательный приговор по одному из заведенных на него уголовных дел о мошенничестве.

Изучив материалы уголовного дела, судья не нашел в действиях сочинского застройщика состава преступления.

Анзор Пруидзе владеет компанией «Юг-Строй». В июне его арестовали по делу о мошенничестве после заявления от одного из кредиторов, который предъявил застройщику претензии на 11 млн рублей. Сам Пруидзе настаивал на том, что он выполнил все взятые на себя обязательства, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июле полиция искала потерпевших по делу «морпехов» и «спецназовцев» о мошенничестве при долевом строительстве в Сочи. По данным следствия, с 2022 года по 2023 год Анзор Пруидзе договаривался с потерпевшими о передаче прав и обязанностей по договору долевого участия в строительстве апарт-отеля «Горизонт». Право на это он не имел. Договоры заключались от имени некоего ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений специального назначения «Альбатрос».