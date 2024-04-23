В Краснодаре осудили блогершу, станцевавшую на могилах ради борьбы с нацизмом

Инцидент произошел 23 марта прошлого года на территории Всесвятского кладбища.

В тот день блогерша Софья Бургер станцевала на могилах с сигаретой в зубах, демонстрируя неприличные жесты. Видео с провокационным танцем она разместила на своей странице в социальных сетях.

За это на девушку завели уголовное дело о публичных действиях, выражающих неуважение к обществу по ч.2 ст. 148 УК РФ. На судебном заседании, которое прошло в Ленинском районном суде Краснодара, подозревая полностью признала свою вину и раскаялась в совершенном поступке.

В суде она сказала, что танцем на могилах с сигаретой в зубах она хотела выразить свое негативное отношение к нацистской идеологии. Судья признал блогершу виновной и назначил ей наказание в виде 440 часов обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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