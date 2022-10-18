В Краснодаре осудили афериста, похитившего у знакомых 14 млн рублей под предлогом открытия бизнеса

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Советский районный суд Краснодара вынес приговор в отношении 34-летнего жителя Тихорецкого района, которого обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в мае 2018 года мужчина обратился к знакомому с предложением передать ему в заем деньги для бизнеса по продаже электротоваров. Злоумышленник взял у знакомого 465 тыс. рублей, но при этом он не собирался открывать дело. С лета 2018 года по октября 2019 года злоумышленник взял у того же знакомого еще более 3,5 млн рублей, которые потратил на свои нужды. Весной 2019 года злоумышленник взял у другой женщины 10,5 млн рублей. Он пообещал вернуть ей деньги до 15 декабря 2019 года, но при этом также похитил всю сумму, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Суд назначил обвиняемому 4 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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