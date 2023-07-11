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В Краснодаре остановилось движение трамваев на улице Московской

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev-na-ulitse-moskovskoj-2
В Краснодаре остановилось движение трамваев на улице Московской
Фото из соцсетей

Отключение электричества в северной части краевого центра произошло утром 11 июля.

Это повлияло на работу общественного транспорта. На улице Московской временно остановилось движение трамваев.

«Стоит движение трамваев № 5, 8, 15, 22 по улице Московской от Солнечной к Петра Метальникова», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Движение этих маршрутов временно организовали через улицу Колхозную.

Читайте также: в Краснодаре ограничили движение на улице Тургенева и изменили работу общественного транспорта. Провал проезжей части произошел днем 9 июля возле дома № 142. Предварительно, это случилось из-за порыва на сетях канализации.

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