В Краснодаре остановилось движение трамваев на улице Московской

Отключение электричества в северной части краевого центра произошло утром 11 июля.

Это повлияло на работу общественного транспорта. На улице Московской временно остановилось движение трамваев.

«Стоит движение трамваев № 5, 8, 15, 22 по улице Московской от Солнечной к Петра Метальникова», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

Движение этих маршрутов временно организовали через улицу Колхозную.

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