В Краснодаре остановили водителя без прав с 148 неоплаченными штрафами
Происшествия
05.11.2022 17:09
Автомобиль BMW инспекторы ДПС остановили на улице Восточно-Кругликовской.
У 29-летнего водителя было 148 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму более 80 тыс. рублей. В ходе проверки инспекторы выяснили, что мужчину давно лишили водительского удостоверения, срок запрета управления машиной еще не закончился.
В отношении водителя составили административные протоколы за нарушение правил регистрации и неуплату штрафов. Мужчину задержали, автомобиль отправили на спецстоянку, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю в Telegram.
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