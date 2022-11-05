В Краснодаре остановили водителя без прав с 148 неоплаченными штрафами

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Автомобиль BMW инспекторы ДПС остановили на улице Восточно-Кругликовской.

У 29-летнего водителя было 148 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на сумму более 80 тыс. рублей. В ходе проверки инспекторы выяснили, что мужчину давно лишили водительского удостоверения, срок запрета управления машиной еще не закончился.

В отношении водителя составили административные протоколы за нарушение правил регистрации и неуплату штрафов. Мужчину задержали, автомобиль отправили на спецстоянку, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД по Краснодарскому краю в Telegram.

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