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В Краснодаре остановили фуру, перевозившую контрафактный алкоголь под видом подсолнечного масла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ostanovili-furu-perevozivshuyu-kontrafaktnyj-alkogol-pod-vidom-podsolnechnogo-masla
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фуру с товаром остановили на временном посту автодороги М-4 «Дон» в районе Краснодарского водохранилища.

За рулем грузовика был 43-летний житель Кировской области. В кузове находилось более 50 коробок с жидкостью. Госавтоинспекторы проверили документы на товар. По документам содержимое емкостей значилось как подсолнечное масло.

Емкости открыли, в них находилась спиртосодержащая жидкость. Всего изъяли более 1 т спиртосодержащей жидкости. По предварительным данным, водитель забрал товар в Анапе и перевозил его в Казань для последующей реализации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Водителя доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств. Изъятый груз помещен на хранение. Проводится проверка.

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