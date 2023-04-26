В Краснодаре арестовали и оштрафовали мигрантов, пропагандирующих ЛГБТ

Информацию о мужчинах, которые предлагают оказание интимных услуг и пропагандируют нетрадиционные отношения, полицейские обнаружили во время мониторинга интернета.

Правоохранители установили личности нарушителей и задержали их. Выяснилось, что нетрадиционные интим услуги через интернет предлагали двое 30-летних приезжих из стран ближнего зарубежья, а также двое местных жителей 27 и 26 лет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Мужчины с помощью хирургических операций изменили внешность, чтобы стать похожими на женщин. Они оказывали интимные услуги за вознаграждение. Их привлекли к административной ответственности за занятие проституцией и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

За эти нарушения суд назначил двоим приезжим административный арест на сутки и штрафы в 1,5 и 2 тыс. рублей. Одного из задержанных мигрантов выдворят из России.

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