В Краснодаре оштрафовали «единорога», предлагавшего прохожим фото на Красной
На 27-летнего местного жителя составили административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.
Установлено, что молодой человек в костюме животного на улице Красной предлагал прохожим сфотографироваться с ним за деньги. Таким образом он систематически получал прибыль, не имея при этом обязательной государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Собранные материалы передадут для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару
Административная ответственность за незаконное предпринимательство предусматривает наложение административного штрафа в размере от пятисот до 2 тыс. рублей.
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