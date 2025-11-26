В Краснодаре осенью высадили более 550 деревьев и 22 тыс. кустарников

Наиболее востребованы для озеленения в краевом центре остролистные клены, липы и платаны. Об этом 26 ноября рассказал мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он отметил, что в городе уже высадили более 550 деревьев и порядка 22 тыс. кустарников.

«Сейчас самый подходящий период, чтобы саженцы прижились и уже весной радовали своей зеленью. Поэтому каждый день ранним утром в городе начинается высадка деревьев и кустарников по программе компенсационного озеленения», — написал Наумов в своем Telegram-канале.

В частности, на улице 40-летия Победы от Российской до Московской высадили липы. На улице Калинина, вдоль трамвайных путей, посадили груши Шантеклер. На улице Московской от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова высадили около 250 грабов.

