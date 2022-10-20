В Краснодаре организуют сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Ейске

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вещи первой необходимости и продукты длительного хранения для пострадавших от крушения самолета Су-34 в Ейске будут собирать в Центре молодежной политики на улице Сормовской, 12/11.

Сбор будет проходить 23 октября с 11:00 до 15:00.

Сообщается, что пострадавшим нужна посуда, полотенца, постельное белье и предметы гигиены. Также им необходимы крупы, растительное масло, рис, соль, сахар и другие нескоропортящиеся продукты. Собранные вещи отправят в Ейск 24 октября.

Сбор гуманитарной помощи проведут в рамках федеральной акции «Зеленая суббота», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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