В Краснодаре организовали патриотический автопробег в поддержку российской армии
Общество
26.09.2022 07:37
Активисты собрали гуманитарную помощь для бойцов — средства личной гигиены, провизию и одежду.
Колонна из 100 машин, украшенная детскими рисунками и флагами, отправилась в одну из военных частей Кореновска.
«Мы разные маршруты выбираем. У нас были пробеги по городу, ездили в Молькино, сейчас решили поддержать воинскую часть города Кореновска. Мы все одна большая семья, и мы должны поддерживать друг друга», — сказала организатор автопробега Адель Иванова.
Это пятый автопробег команды «За наших всегда и везде». Активисты обещают собираться и дальше.
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