В Краснодаре организовали патриотический автопробег в поддержку российской армии

Видео канала «Кубань 24»

Активисты собрали гуманитарную помощь для бойцов — средства личной гигиены, провизию и одежду.

Колонна из 100 машин, украшенная детскими рисунками и флагами, отправилась в одну из военных частей Кореновска.

«Мы разные маршруты выбираем. У нас были пробеги по городу, ездили в Молькино, сейчас решили поддержать воинскую часть города Кореновска. Мы все одна большая семья, и мы должны поддерживать друг друга», — сказала организатор автопробега Адель Иванова.

Это пятый автопробег команды «За наших всегда и везде». Активисты обещают собираться и дальше.

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