В Краснодаре определят подрядчика для создания досугового центра в Комсомольском микрорайоне

Глава Краснодара Евгений Наумов осмотрел муниципальные помещения в ТРЦ «Новый Горизонт», которое находится на улице Тюляева.

Здесь продолжаются работы по созданию пространства для досуга детей и подростков. Запущены торги по выбору подрядчика для проведения капремонта 4 и 5 этажей.

«Мы наконец-то видим горизонт уже почти двухлетней истории — после получения положительного заключения госэкспертизы мы вышли на торги по выбору подрядчика для капитального ремонта. Вокруг — школы, колледжи. Конечно, нужно место, где молодежь сможет разнопланово проводить свой досуг», — отметил глава Краснодара Евгений Наумов.

Мэр города добавил, что он держит под личным контролем реализацию проекта.

В ТРЦ «Новый Горизонт» появятся два кинозала, молодежная киношкола, зал-трансформер для проведения концертов и лекций, а также коворкинг-зона, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новый досуговый центр появится в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Средства на капремонт выделили на очередном 57-м заседании Гордумы. Проект уже получил положительное заключение госэкпертизы. Всего на ремонт помещений общей площадью почти 1,6 тыс. кв. м направили 79 млн рублей.