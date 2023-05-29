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Новый досуговый центр появится в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-dosugovyj-tsentr-poyavitsya-v-komsomolskom-mikrorajone-krasnodara
Новый досуговый центр появится в Комсомольском микрорайоне Краснодара
Фото ЦИАН

Два кинозала, молодежную киношколу, зал-трансформер для проведения концертов и лекций, а также коворкинг-зону для подростков планируют открыть в ТРЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева, 2.

Средства на капремонт выделили на очередном 57-м заседании Гордумы. Проект уже получил положительное заключение госэкпертизы. Всего на ремонт помещений общей площадью почти 1,6 тыс. кв. м направили 79 млн рублей.

«Важно создавать такие Центры, где ребята смогут не только отдохнуть, но и проявить себя. А семейный поход в кинотеатр станет отличным времяпрепровождением для родителей и детей», — сказала начальник управления культуры Ирина Удовицкая.

Она отметила, что интересный и полезный досуг детей, молодежи — важнейшая задача. При этом нужно уделять достаточное внимание патриотическому воспитанию, культуре и истории России.

Кроме того, планируют провести капремонт Нового театра кукол КМТО «Премьера» по улице Ставропольской, 130. На это предусмотрели 6,5 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: молодежный форум общества «Знание» прошел в Краснодаре.

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