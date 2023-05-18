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Молодежный форум общества «Знание» прошел в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/molodezhnyj-forum-obshhestva-znanie-proshel-v-krasnodare
Молодежный форум общества «Знание» прошел в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Интенсив «Знание.Карьера» провели 18 мая в КубГТУ. В нем приняли участие более 500 студентов.

В рамках молодежного форума «Знание» участникам представили мастер-классы, лекции и выступления по трекам: «Карьера», «Первый шаг в маркетинг», «Развитие» и «Бизнес и стартап».

Кроме того, организаторы провели профориентационные тестирования. Молодым людям рассказали, на что лучше ориентироваться при выборе будущей профессии.

Кроме того, эксперты рассказали участникам, как построить успешный бизнес и где найти поддержку в своих начинаниях. Они разобрали инструменты для предпринимателей: бизнес-план, презентации проектов, план по привлечению инвестиций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: гражданско-патриотический форум «ZА НАШИХ» прошел в Краснодаре. Главная его цель — сбор гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции от волонтеров и всех неравнодушных.

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