В Краснодаре определили пятерых кандидатов на должность мэра

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В результате конкурсного отбора в число кандидатов вошли Евгений Наумов, Ахмед Бесленей, Николай Павелко, Павел Попов и Геннадий Потапов.

Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого комиссия оценила документы, предоставленные 14 кандидатами. Затем прошло индивидуальное собеседование. По итогам собеседования члены конкурсной комиссии выставили претендентам оценки от 0 до 10 баллов. Итог подвела счетная комиссия.

В завершение второго этапа комиссия приняла решение о представлении в Гордуму пятерых кандидатов на должность главы города.

Ими стали председатель Межрегиональной общественной организации по защите прав граждан «Правовое государство», главный редактор «Правовая-Россия. РФ», директор ООО «Инвестор» Ахмед Бесленей, вице-губернатор Кубани Евгений Наумов, временно неработающий Николай Павелко, депутат гордумы, директор МБУ культуры «Центр культурного развития «Карасунский» Павел Попов и директор ООО «СтройГенПлан» Геннадий Потапов, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», имя нового мэра Краснодара станет известно 9 ноября.