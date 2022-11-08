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Имя нового мэра Краснодара станет известно 9 ноября

Политика
08.11.2022 12:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/imya-novogo-mera-krasnodara-stanet-izvestno-9-noyabrya
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кандидаты на пост главы Краснодара 8 ноября пришли на собеседование в мэрию краевой столицы. Среди них есть предприниматели, служащие, депутаты и даже безработные.

Один из претендентов — вице-губернатор Кубани Евгений Наумов. Ранее глава региона поддержал его желание перейти на работу в администрацию краевого центра.

Вениамин Кондратьев отметил, что новому главе Краснодара предстоит решить большой блок задач, в том числе по вопросам транспортной инфраструктуры, строительства социальных объектов и завершения долгостроев. Место градоначальника оказалось вакантным после ухода с поста по собственному желанию Андрея Алексеенко.

«В здании мэрии кандидаты на должность главы Краснодара сейчас проходят собеседование. Все 14 человек представили документы на конкурсную комиссию. В ее состав вошли представители Городской думы, Общественной палаты, краснодарской и краевой администраций. Требования к кандидатам высокие: не менее пятилетнего стажа на руководящих должностях в организациях, осуществляющих деятельность в сфере финансов, права, социальной сферы, промышленного производства и иных отраслях экономики, либо наличие не менее трех лет стажа на должностях муниципальной службы высшей группы. Помимо этого, они должны хорошо знать законы РФ», — сообщил корреспондент Виктор Зайченко.

Тур собеседования завершится тайным голосованием. Нового главу краевой столицы выберут путем тайного голосования 9 ноября на внеочередном заседании гордумы. Заседание назначено на 10:00. Сейчас обязанности краснодарского градоначальника исполняет Максим Слюсарев, который ранее был первым заместителем мэра.

Читайте также: вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара.

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