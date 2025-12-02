В Краснодаре определили победителя краевого вокального конкурса «ИМЯ»

Жюри назвало имя победителя краевого музыкального конкурса эстрадной песни.

За Гран-при в сложной борьбе состязались 15 лучших претендентов. Это была напряженная борьба — артисты шли вплотную. Каждый номер был уникален и поражал своей задумкой. На сцене даже оказался кабриолет, еще артисты катались на роликах и поражали своими вокальными данными.

Обладателем Гран-при и 1,5 млн рублей стала Мирослава Мачуга из Краснодара с авторской композицией «Бушует». Она смогла обойти 14 других финалистов и войти в историю конкурса.

«Когда всю жизнь работаешь над собой, над вокалом, это не может не вознаградиться, наступит момент, когда Бог даст тебе победить. Это невероятные чувства, что мечты сбываются», — делится обладатель Гран-при конкурса «ИМЯ» Мирослава Мачуга.

Всего между участниками разыгрывались 5 млн рублей. Все финалисты — уже победители. Помимо обладателей призовых мест денежное вознаграждение получили и другие участники. Но самое главное — они вошли в историю конкурса и остались в сердцах слушателей. В этом году предпочтение отдали эстрадным песням, авторским композициям и народным мотивам.

