Музыкальную школу для детей с ОВЗ открыли после капремонта в Армавире

Учреждение 1989 года требовало масштабной реконструкции. Теперь в отремонтированных классах будут заниматься 300 учеников.

В музыкальной школе слепых и слабовидящих детей реконструировали фасад, обновили коммуникационные сети, укрепили пути эвакуации. Кроме того, заменили покрытие и двери, покрасили стены. Также построили забор, соответствующий требованиям антитеррористической безопасности.

«Сегодня каждый ребенок, независимо от того, видит он мир глазами или сердцем, находит в ней свой язык творчества и силы», — отметила министр культуры Кубани Виктория Лапина.

Капремонт выполнили при поддержке губернатора. На эти цели направили более 22 млн рублей в рамках госпрограммы «Развитие культуры», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

