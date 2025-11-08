В Краснодаре определили победителей фестиваля творчества «ПереПрава»

Завершился открытый фестиваль творчества участников спецоперации «ПереПрава». Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Театре Защитника Отечества в Краснодаре.

Участниками гала-концерта стали представители Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Донецка, Луганска и других городов.

Всего на конкурс в этом году поступило более 100 заявок. Участники исполняли свои песни и стихотворения. Выступления оценивали экспертный совет и жюри фестиваля.

«В финал вышли 15 сильных, искренних, по-настоящему талантливых участников. Их произведения — это не просто искусство, это живая летопись времени, написанная сердцами тех, кто знает цену миру», — отметила и.о. министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Обладателем гран-при в номинации «Песни участников СВО» стал Виктор Гончарук. В номинации «Стихотворения участников СВО» победителем признали Виктора Пикалова.

Фестиваль «ПереПрава» прошел в три этапа — с февраля по ноябрь. В нем приняли участие военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы, участвующие в СВО и создающие свои художественные произведения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

