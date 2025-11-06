В Сочи пройдет юбилейный кинофестиваль «Победили вместе»

Кинопоказы продлятся неделю, за это время зрителям покажут 118 фильмов из 45 стран.

В Зимнем театре в Сочи прошла пресс-конференция организаторов, которая была посвящена ХХ Международному кинофестивалю «Победили вместе» имени Владимира Меньшова. Фестиваль пройдет с 10 по 17 ноября.

На пресс-конференции озвучили имена ведущих, членов жюри, а также представили программу кинопоказов в вузах.

Кинофестиваль «Победили вместе» является крупнейшим в России международным смотром документального кино.

Как сообщила заместитель главы Сочи Елена Канюк, мероприятие проводят по инициативе Героев Советского Союза из Севастополя с 2004 года. Цель кинофестиваля — сохранение исторической памяти о братстве народов и победе над нацизмом.

«Он является важным событием для нашего города, который претендует на звание культурной столицы России 2027 года. В этом году 20-й юбилейный кинофестиваль совпадает с Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы, поэтому наряду с фильмами военных лет, особое внимание будет уделено новым картинам о героях СВО», — отметила Канюк.

Она добавила, что для жителей и гостей города-курорта подготовили познавательную и разнообразную программу. На фестивале представят мировые и отечественные кинопремьеры, посетить их можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Ознакомиться с программой можно на официальном сайте фестиваля.

