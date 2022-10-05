В Краснодаре омич вывез из 9 съемных квартир мебель и технику почти на 1 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приезжему из Омска за серию краж из съемного жилья грозит до пяти лет колонии.

По данным следствия, 40-летний мужчина снимал квартиры в Краснодаре на несколько суток. За это время он вызывал скупщиков, убеждал их, что переезжает, и продавал мебель и бытовую технику. Получив деньги, съезжал из квартиры.

Правоохранители установили его причастность к девяти кражам из квартир. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 900 тыс. рублей.

Завели уголовное дело, его расследование завершили, материалы передали в суд. Мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», похожий случай произошел в Краснодаре на улице Заполярной. Там квартирант продал чужую бытовую технику, чтобы купить лекарства родственникам.