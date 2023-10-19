В Краснодаре ограничат движение на улице Уральской около «Галактики» и «СБС»

Движение транспорта ограничат с 21 октября по одной из трех полос улицы на участке между Стасова и Лизы Чайкиной.

Ограничения связаны с проведением модернизации коллектора. Рабочие заменят почти 750 метров сети. Ремонт позволит улучшить пропускную способность коллектора, обеспечив качественное водоотведение. Новый трубопровод будет защищен от коррозии и сможет прослужить не менее 50 лет. Коллектор модернизируют в рамках инвестпрограммы.

Снять ограничение движение на Уральской планируют к 15 января, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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