В Краснодаре очистят пруд в Городском саду и добавят его обитателям кислорода

На очистку и аэрацию пруда в Городском саду выделят 2,7 млн рублей из городского бюджета.

Такое решение приняли депутаты Гордумы на очередном 74-м заседании 28 мая. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что привести пруд в порядок планируют в этом году с учетом требований к особо охраняемой природной территории регионального значения. Все планы будут согласованы с Минприроды Кубани.

«Вопрос давно назрел, недавно был в парке и сам убедился, что решение проблемы не требует отлагательств. В результате пруд станет чище и будет радовать посетителей парка еще долгие годы. Эта работа на перспективу», — сказал Наумов.

МБУК «Городские парки» выделят 2,7 млн рублей на устройство системы аэрации пруда. Это позволит очистить водоем и не даст ему зарастать водорослями.

В настоящее время готовится смета, по результатам которой объявят конкурс на определение подрядчика, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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