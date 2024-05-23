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Гнилые деревья срубят на месте будущего сквера за цветочными часами в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/gnilye-derevya-srubyat-na-meste-budushhego-skvera-za-tsvetochnymi-chasami-v-krasnodare
Гнилые деревья срубят на месте будущего сквера за цветочными часами в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Вместо заболевших деревьев высадят новые растения, сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко. Речь о зеленой территории в районе пересечения Красной и Гаврилова.

По словам заместителя мэра краевой столицы, в ходе работ по благоустройству сквера за цветочными часами обнаружили деревья с признаками гнилевых болезней, насекомых, прикорневой гнили ствола.

«Приняли решение о санитарной рубке, позже здесь появятся новые декоративные зеленые насаждения», — написал Максим Онищенко в Telegram.

Заместитель мэра добавил, что для орошения растений здесь предусмотрели автоматическую систему полива. Также на общественной территории приведут в порядок тропинки, установят лавочки и урны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 мая стартовало благоустройство сквера за цветочными часами.

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