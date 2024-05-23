Гнилые деревья срубят на месте будущего сквера за цветочными часами в Краснодаре
Общество
23.05.2024 15:37
Вместо заболевших деревьев высадят новые растения, сообщил замглавы Краснодара Максим Онищенко. Речь о зеленой территории в районе пересечения Красной и Гаврилова.
По словам заместителя мэра краевой столицы, в ходе работ по благоустройству сквера за цветочными часами обнаружили деревья с признаками гнилевых болезней, насекомых, прикорневой гнили ствола.
«Приняли решение о санитарной рубке, позже здесь появятся новые декоративные зеленые насаждения», — написал Максим Онищенко в Telegram.
Заместитель мэра добавил, что для орошения растений здесь предусмотрели автоматическую систему полива. Также на общественной территории приведут в порядок тропинки, установят лавочки и урны.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 16 мая стартовало благоустройство сквера за цветочными часами.