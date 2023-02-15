Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре очередная энергоавария оставила без света жителей нескольких улиц в Прикубанском округе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-ocherednaya-energoavariya-ostavila-bez-sveta-zhitelej-neskolkih-ulits-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре очередная энергоавария оставила без света жителей нескольких улиц в Прикубанском округе
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля в 21:34.

Из-за повреждения на ЛЭП отключилась подстанция «АН-401» и еще 2 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Измаильской, Шевкунова, Рымнинской, Альпийской и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
Концерт Александра Реввы в Краснодаре отменили
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Сочи произошел пожар в конном клубе «Мустанг», огонь уничтожил 400 кв. метров
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае девочка полгода ходила с пулей в сонной артерии
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
В Краснодарском крае за изнасилование 13-летней девочки мужчину посадили на 17 лет
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
На строительство нового мусорного полигона под Краснодаром направят 1,2 млрд рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Всенародный бас России — 150 лет Федору Шаляпину
  2. «Карта болельщика»: как оформить, зачем нужна, как пользоваться
  3. Что нужно и чего нельзя делать при землетрясении?
  4. Конфискованных у жителя Краснодарского края рысей поселили в Московском зоопарке
  5. Банк России в марте продлит ограничения на снятие наличной валюты
  6. Человек, который любит оружие. Константину Пуликовскому — 75
Прямой эфир
Мы в соцсетях