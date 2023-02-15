В Краснодаре очередная энергоавария оставила без света жителей нескольких улиц в Прикубанском округе

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля в 21:34.

Из-за повреждения на ЛЭП отключилась подстанция «АН-401» и еще 2 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Измаильской, Шевкунова, Рымнинской, Альпийской и других.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.