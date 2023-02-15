В Краснодаре очередная энергоавария оставила без света жителей нескольких улиц в Прикубанском округе
Происшествия
15.02.2023 21:39
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии поступило из ЕДДС Краснодара 15 февраля в 21:34.
Из-за повреждения на ЛЭП отключилась подстанция «АН-401» и еще 2 трансформаторные подстанции. Без электроэнергии остались жители улиц Измаильской, Шевкунова, Рымнинской, Альпийской и других.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре из-за энергоаварии без света остались жители нескольких улиц в Прикубанском округе.
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