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В Краснодаре объявили экстренное предупреждение о непогоде

Общество
25.07.2022 14:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-obyavili-ekstrennoe-preduprezhdenie-o-nepogode
В Краснодаре объявили экстренное предупреждение о непогоде
Фото KKaden, pixabay.com

С 14:00 и до конца суток 25 июля, а также 26 и 27 июля в краевой столице ожидается ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В городе действует экстренное предупреждение. О ЧС необходимо сообщать по телефону 214-33-36 или 112, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае в середине недели ожидается новый циклон, несущий дожди и сильный ветер. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

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