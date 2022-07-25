В Краснодаре объявили экстренное предупреждение о непогоде

Фото KKaden, pixabay.com

С 14:00 и до конца суток 25 июля, а также 26 и 27 июля в краевой столице ожидается ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

В городе действует экстренное предупреждение. О ЧС необходимо сообщать по телефону 214-33-36 или 112, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: в Краснодарском крае в середине недели ожидается новый циклон, несущий дожди и сильный ветер. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.