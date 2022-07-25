В Краснодаре объявили экстренное предупреждение о непогоде
Общество
25.07.2022 14:28
С 14:00 и до конца суток 25 июля, а также 26 и 27 июля в краевой столице ожидается ливень с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
В городе действует экстренное предупреждение. О ЧС необходимо сообщать по телефону 214-33-36 или 112, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: в Краснодарском крае в середине недели ожидается новый циклон, несущий дожди и сильный ветер. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Краснодарском крае в июле спрос на маски и антисептики вырос на 65%
- Разгул стихии в Сочи: сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- Куда звонить, если потерял свою машину после ливня в Сочи
ТОП 5 НОВОСТЕЙ