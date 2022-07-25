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Ливни и ветер: в Краснодарском крае в середине недели ожидается новый циклон

Общество
25.07.2022 12:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/livni-i-veter-v-krasnodarskom-krae-v-seredine-nedeli-ozhidaetsya-novyj-tsiklon
Ливни и ветер: в Краснодарском крае в середине недели ожидается новый циклон
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Очередной циклон, несущий дожди и сильный ветер, пройдет через Краснодарский край 27 и 28 июля. Об этом сообщил замначальника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Мельников.

Он отметил, что циклон будет не столь сильным, как в минувшие выходные.

«Прогнозируем ли мы дальше эту историю, связанную с изменением погодных условий? Да, среда–четверг — очередной циклон будет действовать на территории Краснодарского края. Какой силы он будет? Предварительно не такой, как был в выходные, но, тем не менее, окажет влияние на край», — цитирует Мельникова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», последствия разгула стихии в Сочи устраняют свыше 460 человек и 51 единица техники. На курорте сформировали 32 группы для оценки последствий подтоплений.

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