В Краснодаре обувная фабрика наладила производство берцев для участников СВО

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Краснодарская обувная фабрика перепрофилировала производство для обеспечения нужд СВО. На предприятии наладили производство берцев для военнослужащих.

Об этом 15 ноября сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава Кубани рассказал, что в настоящее время фабрика ежемесячно выпускает порядка 1 тыс. пар берцев.

«Одна из Краснодарских обувных фабрик перепрофилировала свое производство. На предприятии начали шить берцы для военнослужащих. Сегодня там выпускают почти тысячу пар обуви в месяц. Каждая из них сшита по ГОСТу. Но в отличие от многих аналогов, краснодарские берцы теплее и морозоустойчивее. Принципиальный вопрос для нового предприятия — качество и удобство обуви. Закупить необходимое сырье, приобрести оборудование и станки, предприятию удалось благодаря льготному займу от краевого Фонда развития промышленности», — написал Кондратьев в Telegram.

Сейчас продукцию для участников СВО осваивают и выпускают свыше 30 кубанских предприятий. Швейные фабрики поставляют текстиль, шьют термобелье, экипировку, спальные мешки, современные военные рюкзаки. Предприятия химической промышленности выпускают косметико-гигиенические товары.

На развитие и увеличение производства товаров первой необходимости направлена программа Фонда развития промышленности Кубани «Первая необходимость». По ней предприятие может получить до 30 млн рублей на три года под 1% годовых. Отсрочка погашения основного долга составляет до одного года. В перечень входит свыше 20 видов товаров — от одежды и постельного белья до фармпродукции и посуды. Деньги предприятие может направить на приобретение сырья, оборудования, увеличение численности сотрудников или количества рабочих смен.

Информацию по вопросам поддержки предоставляют в Фонде развития промышленности региона рабочее время по будням по телефонам: 8 (861) 205-44-09, 8 (800) 500-27-28, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на швейной фабрике в Северском районе наладили производство спальных мешков для военных.