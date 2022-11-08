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На швейной фабрике в Северском районе наладили производство спальных мешков для военных

Общество
08.11.2022 08:40
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-shvejnoj-fabrike-v-severskom-rajone-naladili-proizvodstvo-spalnyh-meshkov-dlya-voennyh
Видео канала «Кубань 24»

На этом предприятии перепрофилирование происходит уже не в первый раз. Так, во время пандемии, помимо женской одежды, здесь выпускали маски и защитные костюмы.

Сейчас спальные мешки с фабрики отправляют в армейские части. Техническое задание согласовали со специалистами.

«Размер: 90 на 225 см. То есть практически самый габаритный человек помещается в полной экипировке», — сообщил директор предприятия Игорь Кошуба.

Уже более 20 кубанских фабрик наладили производство вещей для участников специальной военной операции. Помимо спальных мешков, на фронт отправляют обувь, балаклавы и термобелье.

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