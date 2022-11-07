Бойцы отряда БАРС выразили благодарность за гуманитарную помощь из Краснодарского края

Видео канала «Кубань 24»

Ранее для военных закупили необходимое обмундирование и собрали гуманитарный груз. Часть средств была собрана во время телемарафона на «Кубань 24».

«Я вас благодарю. Низкий вам всем поклон за ваше милосердие, за ваше мужество, за вашу стойкость, которые вы демонстрируете в тыловых рядах. Нелегко в тылу, нелегко и нам, но объединяемся для борьбы с врагом видимым-невидимым. Милостью божьей преодолеем все эти препятствия», — сказал отец Никифор.

Бойцам также доставили письма со словами поддержки от детей из Краснодарского края.

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