В Краснодаре обсудят проблемы и развитие современной библиотеки для слепых

В краевой столице стартовала международная конференция, посвященная развитию современной библиотеки для слепых. Мероприятие приурочили к 70-летнему юбилею Краснодарской краевой специальной библиотеки имени А. П. Чехова.

Как отметила министр культуры Виктория Лапина, форум станет мощным импульсом для дальнейшего роста библиотечной сферы.

«За 9 лет мы открыли восемь филиалов. Я считаю, что это за год — это очень большая работа. Благодаря этому количество наших читателей сегодня составляет 8 тыс. человек. Большое спасибо нашим руководителям, коллегам и, конечно, губернатору», — сказала она.

В ходе конференции были подписаны несколько соглашений с дружественными странами. Теперь Краснодарский край будет сотрудничать с такими городами, как Бишкек, Алматы и Костанай.

«Мы хотим расширить нашу деятельность и выйти на международный уровень, чтобы проводить совместные мероприятия, в том числе будем рады видеть всех у нас здесь в онлайн-режиме», — поделилась директор краснодарской краевой специальной библиотеки имени А. П. Чехова Валерия Полторанина.

Также в филармонии имени Пономаренко прошла инклюзивная экспозиция «Видеть больше». На ней представили книги для незрячих. На каждом экземпляре организаторы разместили QR-коды, которые позволяют прослушивать произведения.

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