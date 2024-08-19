Самую крупную на Кубани модельную библиотеку открыли в Армавире по нацпроекту

Модернизацию центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской в Армавире провели в рамках национального проекта «Культура».

Это новый взгляд на Дом книг имени Крупской: мебель с компьютерами и мультистудия стали частью современных дизайнерских решений. Также здесь оборудовали удобные зоны для работы сотрудников библиотеки и лекционный зал.

Благодаря профильному нацпроекту теперь это не просто хранилище книг, а культурно-интеллектуальная площадка.

«Мы приобрели оборудование для маломобильных граждан. Здесь это все тоже представлено. Можно поработать и со звукоусиливающей аппаратурой, и с увеличительными различными объектами», — рассказала директор централизованной библиотечной системы Ольга Нифедова.

Кроме того, здесь роботы-помощники могут стать гидом в выборе произведений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на создание модельной библиотеки в Армавире в этом году из федерального и краевого бюджетов направили 15 млн рублей.