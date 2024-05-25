В Краснодаре обсудили развитие медицины и туризма Юга России

Конференция, посвященная вопросам развития медицины и туризма Юга России, прошла в краевой столице 24 мая. В мероприятии приняли участие эксперты туротрасли, представители бизнеса, органов власти, медицины, а также торговый атташе консульства Турции в Краснодаре Таныш Айданур Авджи.

Организатором выступило агентство деловых коммуникаций «Юг Times» при поддержке Общенационального Союза индустрии гостеприимства, Общественной палаты Краснодарского края и ЗСК.

Депутат Госдумы VIII созыва России, зампредседателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко отметила позитивные тенденции в развитии медицинского и санаторного туризма.

«Готовится реформа классификации туристических объектов, которая учитывает все виды размещения: от глэмпинга, кэмпинга и гостиниц до санаториев. Ожидается, что такая инициатива повысит качество услуг. Санаториям предложат войти в реестр мест размещения и пройти добровольную классификацию. Поскольку требования к ней будут ужесточены, будет выше качество звезд, присваиваемых в ее результате. В свою очередь, оздоровительные курорты получат все льготы и меры господдержки, которые правительство предоставляет гостиничному бизнесу», — сказала Костенко.

Зампредседателя ЗСК, председатель комитета по вопросам здравоохранения и соцзащиты населения Николай Петропавловский рассказал о медицинских трендах в туристской рекреационной отрасли. Отдельно он отметил реабилитацию участников СВО как один из трендов, который будет активно развиваться в ближайшем будущем.

«Речь идет о всеобъемлющей реабилитации, которая включает медицинский, психологический, социальный и трудовой аспекты. Проанализировав последние 80 лет, мы пришли к выводу, что подобного комплекса не было ни в Советском Союзе, ни в современной России. Открывались отдельные центры, но системы массовой реабилитации не было. Сегодня мы ее создаем вместе с Министерством здравоохранения, Министерством труда и федеральными органами власти», — сказал Петропавловский.

Также о санаторно-курортном потенциале региона говорил председатель комиссии Общественной палаты по здравоохранению Сергей Исаенко. О перспективах туризма в новой экономической реальности высказался советник минэкономразвития России, директор НИИ Экономики и управления устойчивым развитием СГУ Христофор Константиниди.

Глава Ассоциации медицинского туризма и экспорта медуслуг Евгений Чернышев рассказал об инструментах господдержки медицинского туризма.

Президент Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков обсудил с участниками встречи вопросы развития въездного туризма. В частности, он рассказал об интегрированных курортах.

О развитии санаторно-курортного потенциала региона рассказала сооснователь Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

«Санаториям Краснодарского края нужна долгосрочная программа развития — по кадровому вопросу, обучению будущих сотрудников в колледжах и вузах, повышению квалификации для уже действующего персонала. Развитие курортов также невозможно без доступного финансирования для реновации объектов. Желательно — не дороже 3-4% годовых. Крайне важно обеспечить анализ эффективности работы санаториев и контроль таких показателей, как выручка в год на номер, выручка в год на сотрудника. И конечно, необходимо реализовать проекты по повышению эффективности бизнеса. Кроме того, важно обеспечить взаимодействие между санаторно-курортным комплексом и медицинскими учреждениями Краснодарского края. Речь идет о программах для врачей, рекомендации пациентам пройти санаторное лечение после болезни и других направлениях», — сказал Богданов.

Также в ходе конференции обсудили вопросы повышения инвестиционной привлекательности Кубани и планы и перспективы проекта «Новая Анапа». Курорт нового формата построят в районе поселка Благовещенского. Он объединит санаторно-медицинские объекты, площади для спорта высоких достижений, образовательные организации и развлекательные зоны. Планируется, что первых туристов «Новая Анапа» примет в 2032 году.

Также на конференции обсудили сохранение здоровья и молодости. О возможностях превентивной медицины рассказала гендиректор компании «БИОКОДМЕД» Айнагуль Манатова.

Об актуальной проблеме рождаемости и сохранении репродуктивного потенциала рассказала завотделением вспомогательных репродуктивных технологий Клиники КубГМУ Алиса Баклакова.

Глава клиники красоты «Bellevie» Марина Довбня рассказала о косметологии, а директор Краснодарского филиала банка «Центр-инвест» Диана Липинская рассказала, как привлечь финансирование для курортного и медицинского бизнеса, сообщает Юг Times.

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