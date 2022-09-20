В Краснодаре обсудили работу проекта по повышению производительнсти труда «Эффективный регион»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Офис по проекту «Эффективный регион» создан Госкорпорацией «Росатом» для координации деятельности в сфере производительности труда.

«За период совместной работы Госкорпорации «Росатом» с Краснодарский краем набран хороший темп по развитию практики применения бережливых методов в госуправлении. Результаты краснодарских команд позволили уверенно поддержать включение края в проект «Сквозной инвестиционный поток» как пилотного региона. Основная задача — сократить сроки выдачи инвесторам необходимой документации и ускорить процедуры подключения к инфраструктуре, — сказал директор проекта «Проектного офиса по развитию производственных систем в отрасли» Госкорпорации «Росатом» Константин Грабельников.

Бережливые технологии по нацпроекту «Производительность труда» внедряют в здравоохранение, образование, санаторно-курортный сектор и сферу ЖКХ. Их реализуют в Краснодаре, Новороссийске, Усть-Лабинском, Новокубанском, Лабинском районах.

Внедрение в области здравоохранения позволяет обеспечить пациентов своевременной медицинской помощью и медикаментами. Образовательные организации края ускоряют и упрощают процесс зачисления детей в детские сады и школы. Также планируется разработка стандарта организации питания в школах. Проекты по внедрению уже открыли в пяти школах края.

Первый вице-губернатор Краснодарского край Игорь Галась отметил, что повышение эффективности системы госуправления — дополнительная возможность для развития региона в меняющихся условиях.

«В условиях санкционного влияния приоритетным направлением работы органов власти является обеспечение устойчивости экономики. Чтобы сделать предоставление государственных и муниципальных услуг эффективнее, Краснодарский край с 2019 года работает над проектом «Эффективный регион». Улучшение эффективности управления, как для отдельных хозяйствующих субъектов, так и для региона в целом является фактором повышения конкурентоспособности и адаптивности к санкционному влиянию, — сказал Игорь Галась.

Всего в Краснодарском крае в проекте задействованы 12 органов исполнительной власти и 16 муниципальных образований, которые реализуют 470 проектов. Культуру бережливого производства в социальном секторе формируют более 200 организаций в 8 сферах деятельности, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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