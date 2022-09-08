Кондратьев: благодаря господдержке кубанское предприятие в 1,5 раза увеличило производство этикеток

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев 8 сентября посетил предприятие «БелКрас 999» и осмотрел производство. Завод специализируется на выпуске самоклеящихся этикеток для компаний алкогольной, мясной, молочной, масложировой, химической, консервной, парфюмерной и рыбной промышленности.

По словам губернатора, в марте предприятие столкнулось с перебоями в поставке красок. При этом с уходом зарубежных компаний потребность в этикетках увеличилась.

«Но благодаря грамотному управлению и господдержке вам удалось перестроить логистику, не просто сохранить, а в 1,5 раза увеличить производство. Кроме того, предприятия Кубани наращивают выпуск вин, консервов, масложировой, мясной и молочной продукции. Сегодня у вас есть все возможности, чтобы укрепить свои позиции лидера на Юге России, завоевать новые рынки сбыта», — отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев также сообщил, что власти готовы поддержать планы предприятия по дальнейшему расширению производства.

С 2019 года завод участвует в нацпроекте «Производительность труда». За это время завод получил из краевой казны и из Фондов развития промышленности 143 млн рублей субсидий и льготных займов. Благодаря этому появились 60 новых рабочих мест.

Вениамин Кондратьев добавил, что предприятия региона должны максимально занимать освобождающиеся ниши.

«При господдержке наши производители смогут стать первым на внутреннем рынке страны, что позволит открывать новые рабочие места, получать дополнительные налоги и развивать экономику», — сказал глава региона.

Гендиректор завода Федор Малютин поблагодарил главу Кубани за поддержку. Он также сообщил о том, что в планах закупка нового оборудования для системы маркировки. На эти цели федеральный Фонд развития промышленности одобрил льготный заем в 48 млн рублей под 1% годовых. Дополнительное финансирование поможет нарастить производство этикеток и полностью закрыть потребности рынка Кубани в этикетках.

Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что в регионе созданы комфортные условия для развития бизнеса. Задача властей — предоставить возможности для роста, чтобы создавать рабочие места и увеличивать налоговые поступления, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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